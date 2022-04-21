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«И такое бывает…» Камила Валиева посмеялась над своим падением на ровном месте

«И такое бывает…» Камила Валиева посмеялась над своим падением на ровном месте
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Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы и России по фигурному катанию Камила Валиева опубликовала в своём телеграм-канале забавное видео. Спортсменка показала падение, абсолютно неожиданно совершённое на ровном месте.

«И такое бывает…» — подписала видео Валиева, добавив смеющийся до слёз смайлик.

15-летняя Валиева, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, владеет тройным акселем и прыжками в четыре оборота, ей принадлежат все три мировых рекорда по набранным баллам – в короткой, произвольной и по сумме двух программ.

После командного турнира на Олимпиаде-2022 стало известно, что допинг-тест Валиевой, сданный на чемпионате России, оказался положительным. К участию в личном турнире Камилу допустила выездная панель CAS, но выступавшая под давлением фигуристка осталась без медали.

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