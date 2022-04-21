Глава ФФККР объяснил, почему Трусова не сидит на карантине перед встречей с президентом

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков объяснил, почему Александра Трусова не находится на карантине перед встречей с президентом России, которая предположительно должна состояться 24 или 26 апреля.
«Трусова не олимпийская чемпионка, а карантин нужен только для олимпийских чемпионов»,– приводит слова Горшкова «Спорт день за днём».
Трусова сейчас выступает на шоу «Чемпионы на льду» Этери Тутберидзе. Вместе с ней гастролирует и олимпийская чемпионка Анна Щербакова, о возможном отсутствии которой сообщала в соцсетях группа Этери Тутберидзе. Однако необходимость карантина для Щербаковой Горшков комментировать отказался.
На Играх в Пекине личное золото завоевали только Щербакова и Александр Большунов. Ранее сегодня стало известно, что лыжник пропустит встречу с президентом из-за ранее запланированной операции.
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