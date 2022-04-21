Фигуристка Самоделкина подтвердила, что перешла в группу тренера Кондратюка

Серебряная медалистка юниорского чемпионата России 2022 года, 15-летняя фигуристка Софья Самоделкина подтвердила, что перешла в группу тренера Светланы Соколовской. Соответствующую пометку спортсменка сделала на своей странице в соцсетях.



До этого спортсменка также тренировалась в ЦСКА, но у Сергея Давыдова, под руководством которого овладела четверными прыжками и тройным акселем. Соколовская известна по работе с олимпийским чемпионом Пекина в командных соревнованиях Марком Кондратюком и серебряным призёром чемпионата Европы 2019 года Александром Самариным.



Самоделкина является медалисткой этапов Гран-при среди юниоров и победительницей этапов Кубка России. На прошедшем в декабре чемпионате России — 2022 фигуристка заняла пятое место, пропустив вперёд только Аделию Петросян, Анну Щербакову, Александру Трусову и Камилу Валиеву.