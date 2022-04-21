ЦСКА: Самоделкина находится на просмотре у тренера Соколовской

Источник в спортклубе ЦСКА сообщил, что 15-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина находится на просмотре в группе тренера Светланы Соколовской. До этого спортсменка также тренировалась в ЦСКА, но у Сергея Давыдова.
«Вопрос с переходом Самоделкиной в группу Соколовской не утверждён. Спортсменка находится на просмотре у специалиста, окончательное решение тренерами группы ещё не принято», — приводит комментарий представителя ЦСКА ТАСС.
Соколовская от комментариев по вопросу перехода Самоделкиной в группу воздержалась.
Самоделкина – серебряный призёр юниорского чемпионата России 2022 года. Под руководством Давыдова фигуристка овладела четверными прыжками и тройным акселем. Ранее Софья сделала пометку в соцсетях, подтвердив переход в группу Соколовской.
Соколовская известна по работе с олимпийским чемпионом Пекина в командных соревнованиях Марком Кондратюком и серебряным призёром чемпионата Европы 2019 года Александром Самариным.
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