Никита Кацалапов: хоккей пока только в планах

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду, чемпион мира и двукратный чемпион Европы российский фигурист Никита Кацалапов рассказал, каким видом спорта хотел заняться в детстве.
«В «Телеграме» ребята спрашивали, есть ли ещё вид спорта, каким я бы хотел заняться. Вообще да, есть!
Я много раз жалел, что не пошёл в хоккей. Почему-то вбил себе в голову, что мне туда надо. Сейчас, конечно, уже ни о чём не жалею.
Но хоккей всё равно – моя мечта. Жду момента, когда, наконец, форму надену. Когда это будет — без понятия, хотя меня часто зовут в разные клубы ночной лиги. Но мне лишние нагрузки и травмы сейчас точно ни к чему. Поэтому хоккей пока только в планах. Надеюсь, когда-нибудь осуществлю их. А вы о чём мечтаете?» — написал Кацалапов на своей странице «ВКонтакте».
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