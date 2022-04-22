Елена Вайцеховская объяснила, зачем спортсменки соглашаются на откровенные фотосессии

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская рассказала, зачем, по её мнению, некоторые спортсменки соглашаются принять участие в откровенных фотосессиях. Ранее в подобной фотосессии приняла участие двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

«Лет 25 назад я разговаривала с четырёхкратным олимпийским чемпионом Александром Поповым и среди прочего спросила его, согласился бы ли он на то, чтобы сняться обнажённым. Ответ был «нет». Саша объяснил, что вообще не готов ничего делать на потеху публике, но совершенно правильно заметил, что спортсмены совершенно иначе относятся к собственному телу, нежели простой обыватель. Что ты столько времени работаешь над своим телом, которое в спорте не более чем инструмент, что оно становится в определённом смысле предметом гордости. Примерно как сказал в 2006-м известный тренер по фигурному катанию, отвечая на вопрос, зачем он до такой степени «раздевает» на льду свою жену. «Почему нет? Красиво же!»

Полагаю, что девушками-спортсменками, которые соглашаются на откровенные съёмки, движет именно это. Раздеться подавляющему большинству спортсменок сложно лишь в одном случае: когда виден лишний вес. Поэтому бывает трудно понять охи и ахи на тему: «Ах, как она могла? Зачем?»

Ответ простой: захотелось. Почему-то мне кажется, что деньги тут сильно вторичны. Захотелось увидеть себя со стороны и не в зеркале, захотелось иметь хорошие снимки тела, которые во многом ты создал себе сам, и так далее», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Посмотреть откровенную фотосессию Евгении Медведевой можно в её телеграм-канале.

Как российские фигуристки выглядели в детстве: