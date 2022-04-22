Медведева отреагировала на слова Ягудина, высмеявшего Трусову за желание сделать пятерной

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева отреагировала на слова чемпиона ОИ-2002 в мужском одиночном катании Алексея Ягудина. Ранее Ягудин иронично прокомментировал намерение серебряного призёра ОИ-2022 Александры Трусовой разучить прыжок в пять оборотов.

«На самом деле Алексей Ягудин очень много что говорит. Особенно у себя в социальных сетях. Я не знаю.

Много всего было сказано, прав или не прав? Я считаю, что неправ, потому что Саша довольно стабильно выполняет все свои четверные элементы. Если посмотреть на произвольную программу в личном зачёте на Олимпийских играх, то она её откатала безукоризненно и чисто. Контент был выполнен хорошо, в определённом месте и в определённое время, поэтому почему бы не выучить пятерной, если человеку хочется? Это развитие нашего спорта. Почему надо быть против?» — приводит слова Медведевой «Матч ТВ».

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