Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Медведева отреагировала на слова Ягудина, высмеявшего Трусову за желание сделать пятерной

Медведева отреагировала на слова Ягудина, высмеявшего Трусову за желание сделать пятерной
Комментарии

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева отреагировала на слова чемпиона ОИ-2002 в мужском одиночном катании Алексея Ягудина. Ранее Ягудин иронично прокомментировал намерение серебряного призёра ОИ-2022 Александры Трусовой разучить прыжок в пять оборотов.

«На самом деле Алексей Ягудин очень много что говорит. Особенно у себя в социальных сетях. Я не знаю.

Много всего было сказано, прав или не прав? Я считаю, что неправ, потому что Саша довольно стабильно выполняет все свои четверные элементы. Если посмотреть на произвольную программу в личном зачёте на Олимпийских играх, то она её откатала безукоризненно и чисто. Контент был выполнен хорошо, в определённом месте и в определённое время, поэтому почему бы не выучить пятерной, если человеку хочется? Это развитие нашего спорта. Почему надо быть против?» — приводит слова Медведевой «Матч ТВ».

Новость по теме
«А не хочешь взять хоть один титул?» Ягудин высмеял Трусову за желание исполнить пятерной

Как российские фигуристки выглядели в детстве:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022