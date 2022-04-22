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Евгения Медведева ответила, как близкие восприняли её откровенную фотосессию

Евгения Медведева ответила, как близкие восприняли её откровенную фотосессию
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, как близкие ей люди восприняли откровенную фотосессию с участием спортсменки.

«Я без одобрения близких не пошла бы. Вокруг меня только любовь, поддержка. Поддержка моего каждого шага, решения. Всё позитивно.

Фидбек [от болельщиков]? Не так много я сидела в соцсетях, не было много на это времени. Но среди комментариев я бы особо ничего не выделяла. Понятно, что люди разбились на два лагеря: за и против. Ну а какая разница (смеётся)? Главное, что я получила удовольствие. Обложка получилась классной! На самом деле много позитивных отзывов», — приводит слова Медведевой «Матч ТВ».

Посмотреть откровенную фотосессию Евгении Медведевой можно в её телеграм-канале.

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