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Алина Загитова высказалась о конкуренции в женском одиночном катании

Алина Загитова высказалась о конкуренции в женском одиночном катании
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, что думает о конкуренции в этом виде фигурного катания.

«Это спорт. Мы к этому привыкли. Конкуренция в женском одиночном катании очень высокая: именно это и делает этот вид спорта особенно зрелищным и интригующим», — приводит слова Загитовой Cosmopolitan.

Также она рассказала, как настраивается перед выходом на лёд, чтобы побороть волнение.

«Концентрируюсь на образе и прокате своей программы, отключаюсь от всех посторонних мыслей. Наставнические слова тренера непосредственно перед прокатом. Годы тренировок помогают это делать, но всё равно волнуешься каждый раз», — добавила Алина.

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