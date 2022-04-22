Алина Загитова ответила на вопрос, бывает ли настоящая женская дружба

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, как она оценивает распространённое мнение, что настоящей женской дружбы не бывает.

«У меня есть сестра и мама, они мне самые близкие подруги. Поэтому женская дружба точно существует, главное — найти свою подругу», — приводит слова Алины Загитовой издание Cosmopolitan.

Также Алина рассказала, насколько для неё важна поддержка тренеров и болельщиков.

«Очень важна. Когда чувствуешь и знаешь, что тебя поддерживают, хочется идти вперёд, преодолевать все сложности, добиваться новых успехов и дарить всем радость», — добавила спортсменка.

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