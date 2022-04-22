13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной лутц на тренировке
Поделиться
13-летняя российская фигуристка Алиса Двоеглазова исполнила на тренировке один из самых сложных прыжков — четверной лутц. Двоеглазова тренируется под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
Видео, где спортсменка исполняет сложный прыжок, было опубликовано на странице группы Тутберидзе «ВКонтакте».
В сезоне-2021/2022 Алиса заняла четвёртое место на первенстве России среди юниоров, где успешно исполняла четверной тулуп, и стала первой на юношеской Спартакиаде. В сезоне-2020/2021 Двоеглазова выиграла первенство России среди фигуристок младшего возраста.
Ранее Двоеглазова выучила четверной флип. Тем же набором четверных владеет олимпийская чемпионка и чемпионка мира – 2021 Анна Щербакова.
Комментарии
- 22 апреля 2022
-
22:17
-
21:38
-
20:35
-
20:00
-
15:01
-
14:21
-
13:55
-
12:12
-
10:27
-
10:20
-
08:17
- 21 апреля 2022
-
23:15
-
22:21
-
20:48
-
20:33
-
18:19
-
17:27
-
17:16
-
13:25
-
13:05
-
13:02
-
12:54
-
12:02
-
11:21
-
11:01
-
10:48
-
09:22
-
08:16
-
08:08
- 20 апреля 2022
-
21:48
-
20:35
-
20:20
-
19:56
-
18:52
-
17:50
Партнерский контент