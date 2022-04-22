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13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной лутц на тренировке

13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной лутц на тренировке
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13-летняя российская фигуристка Алиса Двоеглазова исполнила на тренировке один из самых сложных прыжков — четверной лутц. Двоеглазова тренируется под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Видео, где спортсменка исполняет сложный прыжок, было опубликовано на странице группы Тутберидзе «ВКонтакте».

В сезоне-2021/2022 Алиса заняла четвёртое место на первенстве России среди юниоров, где успешно исполняла четверной тулуп, и стала первой на юношеской Спартакиаде. В сезоне-2020/2021 Двоеглазова выиграла первенство России среди фигуристок младшего возраста.

Ранее Двоеглазова выучила четверной флип. Тем же набором четверных владеет олимпийская чемпионка и чемпионка мира – 2021 Анна Щербакова.

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