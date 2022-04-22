Фигуристка «Ангелов Плющенко» исполнила каскад из 19 прыжков на тренировке

13-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в академии «Ангелы Плющенко», на тренировке исполнила каскад из 19 прыжков подряд. Спортсменка начала с четверного сальхова, а затем прыгнула семь тройных сальховов, тройной риттбергер и два двойных акселя через ойлеры (прыжки в один оборот). Видео размещено в соцсетях академии «Ангелы Плющенко».

«Четверной сальхов в связке с тройными прыжками через ойлеры. Посчитаем? Вероника Жилина 4S+1Eu+3S+1Eu+3Lo+1Eu+3S+2A+1Eu+3S+1Eu+3S+2A+1Eu+3S+1Eu+3S+1Eu+3S (посчитали)», — подписан ролик.

Жилина начала сезон-2021/2022 с победы на этапе юниорской серии Гран-при в Словакии, но затем получила травму и рисковала пропустить финал Гран-при, который в итоге был отменён из-за пандемии коронавируса. Вероника вернулась на лёд, но на важных соревнованиях не преуспела. На первенстве России она стала лишь 12-й.