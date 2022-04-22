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Российские фигуристы выступят на открытом чемпионате Армении

Российские фигуристы выступят на открытом чемпионате Армении
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Спортивный агент и продюсер Ари Закарян подтвердил, что российские фигуристы будут принимать участие в открытом чемпионате Армении по фигурному катанию, сообщает Metaratings. Соревнования пройдут в Ереване с 27 по 28 мая.

Ожидается, что в Армению приедут российские спортсмены, не принимавшие участие в Олимпийских играх – 2022, которые прошли в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от участия в международных соревнованиях на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), связанных с проведением военной спецоперации России в Донбассе. По этой причине российские спортсмены пропустили чемпионат мира — 2022, который проходил в Монпелье (Франция) с 21 по 27 марта.

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