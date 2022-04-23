Букин объяснил, почему они скрывали коронавирус Степановой перед Олимпиадой-2022

Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали о трудностях, с которыми столкнулись перед выступлением на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Получилось, весь отрезок времени, отведённый на мини-сбор перед Олимпиадой, мы провели в сплошных переживаниях, очень нервно. Накануне вылета на Олимпиаду у меня было два разных теста, но мы всё-таки вылетели на свой страх и риск, потому что многие спортсмены и раньше сталкивались с тем, что у кого-то были ложноположительные тесты. Но по приезде в Пекин, в аэропорту, я сдаю тест и выясняется, что он снова положительный. Естественно, меня «закрывают». Слава богу, все следующие тесты были отрицательные. У нас остаётся буквально два дня до старта. В принципе, это и было то время, когда мы нормально катались в паре, делали работу в полную силу», — приводит слова Степановой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

«Почему мы не говорили об этом тогда? Потому что не хотели искать для себя оправданий. Раз приехали – выступаем. Можно было бы списать какие-то вещи на сложившиеся обстоятельства, называть причины. Но по большому счёту это никого не волнует. Мы с Сашей решили не зацикливаться на случившемся, а выходить и кататься. И на самом деле ритм-танец вообще получилось откатать в такой кайф!» — добавил Букин.