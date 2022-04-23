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Слуцкая заявила о реорганизации подготовки после ухода группы Тутберидзе из «Самбо-70»

Слуцкая заявила о реорганизации подготовки после ухода группы Тутберидзе из «Самбо-70»
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Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о реорганизации в Москве системы подготовки фигуристов.

«На сегодняшний день действительно идёт реорганизация, и у нас будет такая академия фигурного катания – пока назовём ее так. Под крылом этой академии будут сосредоточены спортивные объекты, и там будет не 10 директоров, а один управляющий директор, который будет регулировать всю деятельность катков и школ. Но у меня пока нет полномочий детально это комментировать», — приводит слова Слуцкой «Комсомольская правда».

Напомним, в марте президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о реорганизации спортивных школ в Москве, в результате которой ледовый дворец «Хрустальный» больше не будет частью «Самбо-70».

В «Хрустальном» работает группа Этери Тутберидзе, под руководством которой тренируются Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Софья Акатьева, Аделия Петросян и другие.

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