Тренер Нэйтана Чена оценил шансы Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок

Рафаэль Арутюнян, тренер олимпийского чемпиона Нэйтана Чена из США, прокомментировал намерение серебряного призёра Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании россиянки Александры Трусовой первой исполнить пятерной прыжок.

«Давайте поэтапно: допустим, Трусова хочет прыгнуть пятерной. Сразу возникает вопрос: зачем?

Жаждет стать первой в мире — это достаточный аргумент. Я, кстати, с Райциным согласен. Считаю пятерной прыжок реальным. Но нужно учитывать следующее: опасность этого прыжка вовсе не в том, что перед каждым фигуристом стоит некий психологический барьер. Она в приземлении. Для пяти оборотов требуется очень быстрая крутка — всё-таки время нахождения спортсмена в воздухе чётко ограниченно и количество оборотов может определять только скорость вращения.

Так вот, из-за скорости вращения на приземлении, если, не дай бог, человек прилетит «в четвертак», как мы говорим, то есть недокрутит обороты, он может так подвернуть ногу, что коленные связки будут просто вырваны. Разучивать такой прыжок, безусловно, можно. Но и это может оказаться непростым процессом. Для того чтобы работать на удочке, требуются определённые качества.

Трусова достаточно высоко прыгает и быстро вращается в воздухе. У неё очень хорошие лутц и тулуп. Оба прыжка вполне реалистичны, чтобы добавить пятый оборот, если целенаправленно этим заниматься. Но есть нюанс. Все тренеры, которые работают с девочками, знают: сегодня спортсменка прыгает, а завтра не может себя собрать. Девочки в этом плане особенные создания.

Если же говорить о парнях, когда Нэйтан Чен находился в хороших кондициях, я неоднократно видел в его исполнении попытки четверного тулупа, позволяющие добавить пятый оборот. Более того, иногда Нэйтан реально шёл на этот прыжок. Иначе говоря, работать над этим можно и нужно, но давайте вернёмся к вопросу, который я задал в самом начале разговора: зачем? У прыжка в пять оборотов нет даже официальной стоимости. Уже давно пора занести пятерной прыжок в реестр элементов. Чтобы все знали, какая у него стоимость. Вдруг кто-то реально его прыгнет на соревнованиях. И что тогда? Что будут делать судьи?» — приводит слова Арутюняна RT.