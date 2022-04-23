«На восьмой день где-то вдалеке замаячила свобода». Кондратюк — о карантине

Олимпийский чемпион Пекина в командном турнире российский фигурист Марк Кондратюк выложил новое видео. В нём спортсмен показал, как тренируется на карантине перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 26 апреля.
«На восьмой день где-то вдалеке замаячила свобода», — подписал видео Кондратюк.
Видео доступно в телеграм-канале Марка Кондратюка.
Напомним, 20 апреля Кондратюк на тренировке попробовал исполнить сальхов в пять оборотов на удочке.
Ранее, когда все обсуждали желание двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю прыгнуть на Играх в Пекине аксель в 4,5 оборота, Кондратюк, ставший чемпионом России и Европы, сказал, что предпочтёт прыгнуть сальхов в пять оборотов. Ханю прыгнул четверной аксель на Олимпиаде, но неудачно – титул он не защитил. Теперь Кондратюк пробует покорить пятерной сальхов.
Марк Кондратюк прыгает пятерной сальхов на удочке
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