«На восьмой день где-то вдалеке замаячила свобода». Кондратюк — о карантине

Олимпийский чемпион Пекина в командном турнире российский фигурист Марк Кондратюк выложил новое видео. В нём спортсмен показал, как тренируется на карантине перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 26 апреля.

«На восьмой день где-то вдалеке замаячила свобода», — подписал видео Кондратюк.

Видео доступно в телеграм-канале Марка Кондратюка.

Напомним, 20 апреля Кондратюк на тренировке попробовал исполнить сальхов в пять оборотов на удочке.

Ранее, когда все обсуждали желание двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю прыгнуть на Играх в Пекине аксель в 4,5 оборота, Кондратюк, ставший чемпионом России и Европы, сказал, что предпочтёт прыгнуть сальхов в пять оборотов. Ханю прыгнул четверной аксель на Олимпиаде, но неудачно – титул он не защитил. Теперь Кондратюк пробует покорить пятерной сальхов.

Марк Кондратюк прыгает пятерной сальхов на удочке