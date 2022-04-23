Иван Букин: очень хочется завоевать олимпийскую медаль. Мне кажется, я бы даже спал с ней

Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали о мотивации продолжать карьеру.
«Мы внутренне изменились. Пришло осознание, что спортивная жизнь состоит из многих стартов, но Олимпийские игры всё-таки стоят особняком и именно эти соревнования хочется выиграть. Честно скажу, до Пекина такого осознанного желания у меня лично не было. Наверное, отчасти потому, что не знаешь, не понимаешь, что такое Олимпиада.
А когда ты всё это увидел и прочувствовал, то становится понятно, что стоять на пьедестале, завоевать олимпийскую медаль – это очень дорого. Для каждого спортсмена. Потому что это итог долгого и тяжёлого пути, со всеми проблемами, сложностями, преодолениями, чтобы достичь такого результата.
И неважно, хотя нет, конечно, важно, и всё-таки олимпийская медаль любого достоинства – это очень круто! И честно, очень хочется завоевать олимпийскую медаль. Мне кажется, я бы даже спал с этой медалью», – приводит слова Букина пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
«У нас есть чёткий план двигаться дальше, потому что есть опыт, есть возможности и желание себя раскрыть. Будем находить для себя мотивирующие моменты – где-то рисковать, пробовать новое, получать опыт, стараться выходить на другой уровень, а главное — использовать время с пользой», — добавила Степанова.
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