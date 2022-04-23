Арутюнян: если Малинин продолжит работать над прыжками, то, безусловно, прыгнет пятерной

Рафаэль Арутюнян, тренер олимпийского чемпиона Нэйтана Чена из США, ответил, способен ли другой американец Илья Малинин стать первым исполнителем пятерного прыжка. Малинин периодически тренируется у Арутюняна.

«Да. Другой вопрос, что мне будет сложно полностью взвалить его подготовку на свои плечи. Подвести спортсмена к прыжку можно и в таком формате, в котором мы с Ильёй работаем сейчас. Но многое зависит от того, какой путь изберут с ним дальше родители. Если Илья будет продолжать работать преимущественно над прыжками, как он работал раньше, пятерной он, безусловно, прыгнет. Хотя, по идее, ещё раньше он должен прыгнуть четверной аксель. После этого сделать пятерной прыжок уже не будет казаться настолько сложным.

Но лично мне очень хотелось бы его развить в плане катания. Несколько, я бы сказал, облагородить. Малинин — очень интересный парень. Во всех отношениях. И рядом с ним обязательно должны быть профессиональные люди, которые знают, как эту интересность показать. Если родители посчитают нужным продолжить работу со мной, у нас в клубе есть специалисты, способные выполнить эту задачу, сделать катание Ильи эксклюзивным», — приводит слова Арутюняна RT.