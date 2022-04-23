Иван Букин — об участии в шоу: «трепетная» творческая работа, которая раскрывает

Двукратный чемпион России, многократный призёр чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, рассказал, чем его привлекают выступления в ледовых шоу.

«Я хочу поблагодарить всех, кто приглашает нас на шоу. Тут есть ещё такой момент. Организаторы предлагают участникам разную музыку для номеров, и есть возможность что-то попробовать сделать самим. В этом присутствует элемент творчества, когда мы сами можем творить, что-то менять, придумывать и потом показывать зрителям.

Мы реально пытаемся сделать так, чтобы было не только удобно, но и музыкально, необычно. И эта микропостановочная работа нового номера, честно, вдохновляет. Вроде уже и сделал номер, и всё равно – давай тут что-то добавим, тут переделаем. Всё это вовлекает, возникает огромное желание показать то, во что вложил душу.

В такие моменты я даже немножко чувствую себя тренером: «Саша, давай это сделаем, нет – лучше так». Я не могу объяснить, но это на самом деле «трепетная» творческая работа, которая раскрывает, и хочется больше раскрываться. И сам этот процесс очень важен для спортсмена, потому что делаешь и повторяешь не только то, что говорят, но и сам начинаешь пробовать, участвовать, наверное, с этого момента относиться ко всему, что делаешь, по-другому, более осознанно», — приводит слова Букина пресс-служба ФФККР.