Степанова и Букин — о планах: хочется действительно сделать рывок

Двукратные чемпионы России, многократные призёры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали о планах на сезон-2022/2023.
«Нам очень хочется, чтобы зрителям было интересно наблюдать за тем, что мы делаем на льду. Хочется не просто рассказывать на льду какую-то историю, а чтобы всё совпало, сложилось – класс, мастерство, музыка, идея… Чтобы это было одно целое», — приводит слова Степановой пресс-служба ФФККР.
«В предстоящем сезоне можно будет смелее пробовать себя в разных направлениях. Надеемся, у нас получится. Мы готовы ко всем изменениям, а к любым переменам нужно подходить ещё с внутренним настроем, который у нас есть. Хочется действительно сделать рывок. Всё самое главное и интересное, надеемся, у нас впереди», — сказал Букин.
«У нас есть чёткий план двигаться дальше, потому что есть опыт, есть возможности и желание себя раскрыть. Будем находить для себя мотивирующие моменты – где-то рисковать, пробовать новое, получать опыт, стараться выходить на другой уровень, а главное — использовать время с пользой», — добавила Степанова.
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