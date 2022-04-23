Камила Валиева показала эффектную серию элементов ультра-си на тренировке

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях российская фигуристка Камила Валиева продемонстрировала эффектную серию элементов ультра-си на тренировке. Валиева исполнила каскад четверной тулуп – тройной тулуп и сольный четверной тулуп.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.

15-летняя Валиева, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, владеет тройным акселем и прыжками в четыре оборота, ей принадлежат все три мировых рекорда по набранным баллам – в короткой, произвольной и по сумме двух программ.



После командного турнира на Олимпиаде-2022 стало известно, что допинг-тест Валиевой, сданный на чемпионате России, оказался положительным. К участию в личном турнире Камилу допустила выездная панель CAS, но выступавшая под давлением фигуристка осталась без медали.