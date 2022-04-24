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«Они ждали прихода весны». Александра Бойкова опубликовала снимки с нежной фотосессии

«Они ждали прихода весны». Александра Бойкова опубликовала снимки с нежной фотосессии
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Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, опубликовала в социальных сетях профессиональные снимки.

«Эти фотографии пылились в моей фотоплёнке практически год. Всё это время они ждали прихода весны, потому что всегда ассоциировались именно с ней.

Фото: из личного архива Александры Бойковой

Светлые и воздушные на картинке, в реальности же – создавались в 30-градусную летнюю жару.

Фото: из личного архива Александры Бойковой

Белый — цвет чистоты и оставшегося между проталинками снега, чёрный – весенняя земля, а бежевый – гармония, тепло нашего тела и окружающего мира. Ну чем не весна?» — подписала снимки Бойкова.

Фото: из личного архива Александры Бойковой

Фото: из личного архива Александры Бойковой

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Бойкова и Козловский по сумме двух программ заняли четвёртое место, более 17 баллов уступив бронзовым призёрам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

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