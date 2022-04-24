Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова исполнила четверной лутц на шоу Тутберидзе

Трусова исполнила четверной лутц на шоу Тутберидзе
Комментарии

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила четверной лутц на ледовом шоу тренера Этери Тутберидзе, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Кирюхина. Спортсменка показала сокращённую версию своей произвольной программы «Круэлла». Шоу проходит в эти минуты в Самаре, помимо Трусовой, в нём участвуют Анна Щербакова, Алина Загитова и Евгения Медведева.

Трусова является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Там она уступила лишь соотечественнице Анне Щербаковой. После завершения соревнований Трусова эмоционально восприняла серебряную медаль. Она плакала и кричала, что ненавидит фигурное катание. Также спортсменка утверждала, что не вернётся на лёд.

Ранее Трусова сообщила, что намеревается разучить пятерной прыжок.

Шоу Тутберидзе в «Шоу на льду» будет показывать Первый канал. Мероприятие будет показано 24 апреля, программа выйдет в эфир в 18:55 мск.

Новость по теме
Первый канал покажет шоу Тутберидзе с Щербаковой, Валиевой, Трусовой, Загитовой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022