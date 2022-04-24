Медведева чисто исполнила программу на шоу Тутберидзе с двумя тройными прыжками

Призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева триумфально откатала программу «Кармен» в рамках ледового шоу Этери Тутберидзе, которое в эти минуты проходит в Самаре, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Кирюхина.
Спортсменка обошлась без падений, а также прыгнула два тройных сальхова, получив тёплый приём от зрителей.
22-летняя Медведева является двукратным медалистом Олимпиады в Пхёнчхане, где стала второй в командных соревнованиях, по результатам которых команда России пропустила вперёд сборную Канады.
В личном первенстве Медведева также стала второй, будучи действующей рекордсменкой мира, уступив 1,3 балла соотечественнице Алине Загитовой. На счету спортсменки также две победы на чемпионатах мира – в Братиславе-2016 и Хельсинки-2017.
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