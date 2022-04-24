Камила Валиева и Марк Кондратюк исполнили синхронный четверной тулуп на тренировке

Российские фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк, выступающие в одиночном катании, продемонстрировали во время совместной тренировки параллельный четверной тулуп.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.
15-летняя Камила Валиева, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, является олимпийской чемпионкой Пекина в командных соревнованиях и обладательницей всех трёх мировых рекордов – в короткой программе, произвольной программе и их сумме. В личном же первенстве Валиева стала четвёртой, будучи лидером по итогам короткой программы, но допустив ошибки в произвольной.
18-летний Марк Кондратюк, работающий с тренером Светланой Соколовской, является золотым медалистом Пекина в командных соревнованиях. В личном первенстве соревнований Кондратюк стал 15-м.
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