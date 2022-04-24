Анна Щербакова упала с тройного прыжка на шоу Тутберидзе

Чемпионка Олимпийских игр, российская фигуристка Анна Щербакова не обошлась без падений на ледовом шоу своей наставницы Этери Тутберидзе, которое в эти минуты проходит в Самаре.
Спортсменка неудачно приземлила тройной лутц, а также исполнила двойной прыжок вместо тройного. Прыжков же в четыре оборота в программе чемпионки не было.
18-летняя Щербакова является золотым медалистом Олимпиады в Пекине, где по сумме короткой и произвольной программ она набрала 255,95 балла, на четыре балла опередив ближайшую преследовательницу и соотечественницу Александру Трусову, впервые в истории женского одиночного катания исполнившую пять четверных прыжков. Третьей же стала японка Каори Сакамото.
На счету Щербаковой также золото чемпионата мира, состоявшегося в Стокгольме в марте 2021 года, и два серебра европейских первенств 2020 и 2022 годов.
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