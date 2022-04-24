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Алина Загитова выступила под песню Манижи на шоу Тутберидзе в Самаре

Алина Загитова выступила под песню Манижи на шоу Тутберидзе в Самаре
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Чемпионка Олимпийских игр, российская фигуристка Алина Загитова успешно выступила на ледовом шоу Этери Тутберидзе, которое в эти минуты проходит в Самаре, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Кирюхина.

Спортсменка выступила с показательным номером на песню «Я» певицы Манижи, избежав падений и исполнив один тройной прыжок.

19-летняя Загитова является двукратным медалистом Олимпиады в Пхёнчхане (Южная Корея), где стала второй в командных соревнованиях, по результатам которых сборная России пропустила вперёд команду Канады.

В личном же первенстве Загитова стала победительницей, по результатам короткой и произвольной программ обойдя на 1,3 балла ближайшую преследовательницу и соотечественницу Евгению Медведеву.

На счету спортсменки также золото чемпионата мира — 2019, состоявшегося в Сайтаме (Япония).

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