Евгений Плющенко показал фото со своим старшим сыном, Егором

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в соцсетях фотографию старшего сына Егора.

«С моим старшим сыном Егором!» — подписал он снимок.

Фото: из личного архива евгения плющенко

Плющенко крайне редко выкладывает в соцсети снимки Егора. Он родился в 2006 году, его мать — первая жена фигуриста Мария Ермак. В ходе бракоразводного процесса суд постановил, что сын будет носить фамилию матери. Вторая жена Плющенко — музыкальный продюсер Яна Рудковская. У них есть девятилетний сын Александр.

39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

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