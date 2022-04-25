Евгений Плющенко показал фото со своим старшим сыном, Егором

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в соцсетях фотографию старшего сына Егора.
«С моим старшим сыном Егором!» — подписал он снимок.
Фото: из личного архива евгения плющенко
Плющенко крайне редко выкладывает в соцсети снимки Егора. Он родился в 2006 году, его мать — первая жена фигуриста Мария Ермак. В ходе бракоразводного процесса суд постановил, что сын будет носить фамилию матери. Вторая жена Плющенко — музыкальный продюсер Яна Рудковская. У них есть девятилетний сын Александр.
39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
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