«Кудрявая». Елизавета Туктамышева выложила свежее фото

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию в своих соцсетях. Спортсменка сделала селфи.
«Кудрявая», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
В марте Туктамышева выступила за команду «Время первых» на Кубке Первого канала, в которой, кроме неё, были Камила Валиева, Евгений Семененко, Александр Самарин, Майя Хромых, Вероника Жилина и Марк Кондратюк (капитан), а также пары Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин. Победу одержала команда «Красная машина», за которую выступали Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Акатьева и Анна Щербакова (капитан), а также пары Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский.
Падение Камилы Валиевой на ровном месте:
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