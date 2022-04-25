Илья Авербух назвал ожидаемым решение ISU об отмене российского этапа серии Гран-при

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отобрать у России этап Гран-при по фигурному катанию.

«Ожидаемо. Было понятно, что так будет. Свой аналог Гран-при? У нас чемпионаты. Как провести аналог? Кто на нём будет выступать?» — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Также решено, что Россия и Беларусь не смогут претендовать на проведение турниров под эгидой ISU. Российские и белорусские делегаты не примут участия в конгрессе организации в июне и не смогут претендовать на выборные должности. Также сообщается, что ISU принял решение выделить 200 тыс. швейцарских франков (около 15 млн рублей) на поддержку украинской федерации.

Падение Камилы Валиевой на ровном месте: