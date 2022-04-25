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Тарасова: решения ISU направлены на уничтожение лучших фигуристов и русской школы катания

Тарасова: решения ISU направлены на уничтожение лучших фигуристов и русской школы катания
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отобрать у России этап Гран-при по фигурному катанию.

«Самое главное и печальное, что наши фигуристы не будут выступать. Все эти решения — предвзятые и непродуманные. Они направлены на уничтожение лучших фигуристов мира и уничтожение русской школы фигурного катания», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Также решено, что Россия и Беларусь не смогут претендовать на проведение турниров под эгидой ISU. Российские и белорусские делегаты не примут участия в конгрессе организации в июне и не смогут претендовать на выборные должности. Сообщается также, что ISU принял решение выделить 200 тыс. швейцарских франков (около 15 млн рублей) на поддержку украинской федерации.

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