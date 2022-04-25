Татьяна Тарасова обратилась к Владиславу Третьяку

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к трёхкратному олимпийскому чемпиону, легендарному хоккейному вратарю Владиславу Третьяку. Она поздравила его с днём рождения. Сегодня, 25 апреля, Третьяку исполнилось 70 лет.

«Владислав Третьяк — 70 лет! Вы можете себе это представить? С 1969 по 1984 год защищал ворота ЦСКА и сборной СССР. В чемпионатах СССР сыграл 482 матча, на Олимпиадах — 117. Входит в символическую сборную столетия. Трёхкратный ОЧ, многократный Европы и мира. Поздравляю! Люблю!» — написала Тарасова в своих соцсетях, прикрепив текст к фото с Третьяком.

Фото: из личного архива татьяны тарасовой

Также Владислав Третьяк — десятикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы.

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