Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова обратилась к Владиславу Третьяку

Татьяна Тарасова обратилась к Владиславу Третьяку
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к трёхкратному олимпийскому чемпиону, легендарному хоккейному вратарю Владиславу Третьяку. Она поздравила его с днём рождения. Сегодня, 25 апреля, Третьяку исполнилось 70 лет.

«Владислав Третьяк — 70 лет! Вы можете себе это представить? С 1969 по 1984 год защищал ворота ЦСКА и сборной СССР. В чемпионатах СССР сыграл 482 матча, на Олимпиадах — 117. Входит в символическую сборную столетия. Трёхкратный ОЧ, многократный Европы и мира. Поздравляю! Люблю!» — написала Тарасова в своих соцсетях, прикрепив текст к фото с Третьяком.

Фото: из личного архива татьяны тарасовой

Также Владислав Третьяк — десятикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы.

Овечкин ругался и яростно швырял шлем! Он получил травму из-за вратарской подножки Овечкин ругался и яростно швырял шлем! Он получил травму из-за вратарской подножки

Падение Камилы Валиевой на ровном месте:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022