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В ФФККР сделали заявление по решению ISU отобрать у России этап Гран-при

В ФФККР сделали заявление по решению ISU отобрать у России этап Гран-при
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В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сделали заявление в отношении решения Международного союза конькобежцев (ISU) отобрать у России право проведения этапа Гран-при.

«Мы в очередной раз глубоко разочарованы позицией и действиями Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении российских фигуристов и ФФККР. Со своей стороны мы продолжим делать всё возможное для защиты прав и интересов российских спортсменов и всего российского фигурного катания в целом», — отмечается в заявлении на сайте ФФККР.

Также решено, что Россия и Беларусь не смогут претендовать на проведение турниров под эгидой ISU. Российские и белорусские делегаты не примут участия в конгрессе организации в июне и не смогут претендовать на выборные должности. Также сообщается, что ISU принял решение выделить 200 тыс. швейцарских франков (около 15 млн рублей) на поддержку украинской федерации.

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