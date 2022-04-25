Энберт — о решениях ISU: надо придумать новые форматы, чтобы сохранить мотивацию россиян

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, российский фигурист Александр Энберт отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отобрать у России этап Гран-при по фигурному катанию.

«Наверное, решение было ожидаемым. Проводить соревнования надо, конкуренция в спорте — неотъемлемая часть. Конечно, хочется, чтобы были турниры для наших спортсменов, где они могли бы встречаться с сильными спортсменами из других стран. Понятно, что внутри России конкуренция тоже очень сильная, но ощущение каких-то международных соревнований немного другое. Было бы хорошо, если бы международные турниры в том или ином формате всё-таки происходили. Надеюсь, что наша федерация и Министерство спорта будут придумывать новые форматы, чтобы сохранить настрой и мотивацию для наших спортсменов», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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