Энберт — о решениях ISU: надо придумать новые форматы, чтобы сохранить мотивацию россиян

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, российский фигурист Александр Энберт отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отобрать у России этап Гран-при по фигурному катанию.
«Наверное, решение было ожидаемым. Проводить соревнования надо, конкуренция в спорте — неотъемлемая часть. Конечно, хочется, чтобы были турниры для наших спортсменов, где они могли бы встречаться с сильными спортсменами из других стран. Понятно, что внутри России конкуренция тоже очень сильная, но ощущение каких-то международных соревнований немного другое. Было бы хорошо, если бы международные турниры в том или ином формате всё-таки происходили. Надеюсь, что наша федерация и Министерство спорта будут придумывать новые форматы, чтобы сохранить настрой и мотивацию для наших спортсменов», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Падение Камилы Валиевой на ровном месте:
- 25 апреля 2022
-
13:33
-
12:46
-
12:42
-
12:39
-
11:35
-
11:23
-
11:09
-
10:54
-
09:14
-
08:40
-
08:31
- 24 апреля 2022
-
22:22
-
21:49
-
21:13
-
20:50
-
20:36
-
20:34
-
19:26
-
19:12
-
18:50
-
14:31
-
12:58
- 23 апреля 2022
-
20:17
-
18:01
-
17:48
-
17:18
-
15:27
-
15:18
-
14:56
-
14:55
-
14:40
-
14:21
-
13:24
-
12:49
-
12:21