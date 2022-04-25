«Не хочу ляпать фигню». Алексей Мишин отказался оценивать идею Тарасовой после решения ISU

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал слова другого заслуженного тренера Татьяны Тарасовой. Ранее Тарасова, комментируя решение Международного союза конькобежцев (ISU) отобрать у России этап Гран-при, предложила провести в стране вместо него свой турнир.

«Пусть она предлагает. Я не хочу ляпать всякую фигню, я берегу свои комментарии», — приводит слова Мишина Legalbet.

Также решено, что Россия и Беларусь не смогут претендовать на проведение турниров под эгидой ISU. Российские и белорусские делегаты не примут участия в конгрессе организации в июне и не смогут претендовать на выборные должности. Также сообщается, что ISU принял решение выделить 200 тыс. швейцарских франков (около 15 млн рублей) на поддержку украинской федерации.

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