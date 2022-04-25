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«Не хочу ляпать фигню». Алексей Мишин отказался оценивать идею Тарасовой после решения ISU

«Не хочу ляпать фигню». Алексей Мишин отказался оценивать идею Тарасовой после решения ISU
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал слова другого заслуженного тренера Татьяны Тарасовой. Ранее Тарасова, комментируя решение Международного союза конькобежцев (ISU) отобрать у России этап Гран-при, предложила провести в стране вместо него свой турнир.

«Пусть она предлагает. Я не хочу ляпать всякую фигню, я берегу свои комментарии», — приводит слова Мишина Legalbet.

Также решено, что Россия и Беларусь не смогут претендовать на проведение турниров под эгидой ISU. Российские и белорусские делегаты не примут участия в конгрессе организации в июне и не смогут претендовать на выборные должности. Также сообщается, что ISU принял решение выделить 200 тыс. швейцарских франков (около 15 млн рублей) на поддержку украинской федерации.

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