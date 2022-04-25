Стал известен гонорар Евгении Медведевой за участие в «Ледниковом периоде»

Стало известно, какую сумму заработала двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева за участие в телепроекте «Ледниковый период». Гонорар спортсменки составил 275 тыс. рублей, сообщает Starhit.
Также сообщается, что в 2020 году известная певица и телеведущая Ольга Бузова заработала 325 тыс. рублей за участие в «Ледниковом периоде».
Напомним, Медведева выступала в паре с российским тиктокером Даней Милохиным. По итогам шоу они заняли третье место, набрав 13 баллов. Также они получили приз зрительских симпатий.
Евгения Медведева вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм до сих пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование. До возвращения к Тутберидзе Медведева тренировалась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Стороны сотрудничали с весны 2018 года по осень 2020 года.
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