«Карантин». Камила Валиева показала фото с Марком Кондратюком

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева выложила новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке Валиева стоит рядом с другим чемпионом ОИ-2022 Марком Кондратюком. В настоящее время Валиева и Кондратюк (второй справа) находятся на карантине в преддверии встречи российских олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным.
«16 — 24.04.2022. Карантин», — подписала она снимок.
Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Камилы Валиевой.
15-летняя Валиева, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, владеет тройным акселем и прыжками в четыре оборота, ей принадлежат все три мировых рекорда по набранным баллам – в короткой, произвольной и по сумме двух программ.
После командного турнира на Олимпиаде-2022 стало известно, что допинг-тест Валиевой, сданный на чемпионате России, оказался положительным. К участию в личном турнире Камилу допустила выездная панель CAS, но выступавшая под давлением фигуристка осталась без медали.
Падение Камилы Валиевой на ровном месте:
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