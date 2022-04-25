Дмитрий Козловский взял на руки Евгению Медведеву и Александру Бойкову. Фото

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новую фотографию в соцсетях. На снимке можно посмотреть, как российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, взял на руки не только партнёршу, но и Медведеву.

«Соблюдаем традиции», — подписала фото Евгения.

Фото: из личного архива евгении медведевой

Евгения Медведева вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм до сих пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование. До возвращения к Тутберидзе Медведева тренировалась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Стороны сотрудничали с весны 2018 года по осень 2020 года.

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