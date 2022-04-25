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Татьяна Тарасова обратилась к Елене Ильиных, которая во второй раз стала мамой

Татьяна Тарасова обратилась к Елене Ильиных, которая во второй раз стала мамой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к олимпийской чемпионке Елене Ильиных. Ранее стало известно, что Ильиных и её муж, артист балета Сергей Полунин, во второй раз стали родителями. Спортсменка родила мальчика, названного Дар.

«Лена, дорогая моя! С днём рождения! С днём рождения сыночка. Два сына — это богатство. Счастья вашей семье!» — написала Татьяна Тарасова в своих соцсетях.

Елена Ильиных, выступавшая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, является золотой медалисткой Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях, а также бронзовым призёром в личном первенстве.

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Также посмотрите видео, в котором показано падение олимпийской чемпионки Камилы Валиевой на ровном месте:

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