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«Не занимай чужое место!» Роднина раскритиковала Загитову за академическую неуспеваемость

«Не занимай чужое место!» Роднина раскритиковала Загитову за академическую неуспеваемость
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о том, что олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой грозит исключение из университета.

Загитова обучается на факультете журналистики в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе «Продюсирование и культурная политика». «Чемпионату» стало известно, что у Загитовой есть академические задолженности.

«Любой человек, который поступает в университет, наверное, идёт туда, чтобы учиться. Какая она спортсменка, какой национальности, сколько ей лет и как выглядит — второстепенные вопросы. Тогда не занимай чужое место! Тарасова училась 18 лет — это никак не испортило ни её саму, ни фигурное катание», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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