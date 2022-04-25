Железняков: ISU, если вы продолжите эту никчёмную политику, можете похоронить свой спорт

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков эмоционально отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отобрать у России этап Гран-при по фигурному катанию.

«Грёбаные решатели судеб! С каких пор они решили, что могут вершить судьбы людей!? Я всегда говорил и буду говорить, что спорт, искусство и вера должны быть вне политики. То, что они в очередной раз нас ограничили, ничего не значит. Идёт полный передел мира, вот к этому нам нужно готовиться. Азия против Запада. Борьба света и тьмы. Свет победит. ISU, если вы продолжите свою тупую никчёмную политику, можете тогда похоронить свой спорт и себя прямо во дворе. Продолжайте свою тупую русофобию. Она вас и убьёт. Аминь!» — приводит слова Железнякова «РБ Спорт».