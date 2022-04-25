Алексей Ягудин высказался об отмене этапа Гран-при в России

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании фигурист Алексей Ягудин прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отобрать у России этап Гран-при по фигурному катанию.
«В связи с тем, что происходит сейчас, отмена Гран-при для меня новостью не стала. Если бы Гран-при состоялся при той истерии, которая сейчас происходит, — вот это была бы новость. Я не удивлён, что очередной международный старт в России отменён.
Это ведь происходит не только в фигурном катании. Главное, чтобы наших спортсменов допускали до международных стартов. Ну а где эти соревнования будут проходить — не так важно. Лишь бы у спортсменов была возможность соревноваться за свою страну», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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