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Максим Траньков стал заслуженным тренером России

Максим Траньков стал заслуженным тренером России
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Министерство спорта Российской Федерации присвоило звание «Заслуженный тренер России» Максиму Транькову.

38-летний Максим Траньков, уроженец Перми, является заслуженным мастером спорта России по фигурному катанию. На его счету – две золотые медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи, где он в паре с Татьяной Волосожар выиграл командные соревнования и личное первенство среди спортивных пар. Дуэт опередил немцев Алёну Савченко – Робина Шолковы и канадцев Меган Дюамель – Эрика Рэдфорда.

Пара Волосожар – Траньков является двукратным серебряным медалистом и победителем чемпионатов мира. На ЧМ в Лондоне, состоявшемся в 2013 году, россиянине обошли всё тех же соперников Савченко – Шолковы и Дюамель – Рэдфорда.

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