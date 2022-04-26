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Команда Тутберидзе в стихах поздравила Камилу Валиеву с днём рождения

Команда Тутберидзе в стихах поздравила Камилу Валиеву с днём рождения
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В соцсетях команды заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовали пост, посвящённый олимпийской чемпионке 2022 года в командных соревнованиях Камиле Валиевой. Сегодня, 26 апреля, Валиевой исполнилось 16 лет.

«Будь в день рожденья счастлива, Камила!
Пусть жизнь твоя наполнится теплом!
Здоровья тебе, радости и силы!
На льду успехов и побед во всём!» — отмечается в поздравлении от команды Тутберидзе.

Камила Валиева, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, владеет тройным акселем и прыжками в четыре оборота, ей принадлежат все три мировых рекорда по набранным баллам: в короткой, в произвольной и по сумме двух программ.

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