Ирина Роднина обратилась к Владиславу Третьяку
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина обратилась к трёхкратному олимпийскому чемпиону, легендарному хоккейному вратарю Владиславу Третьяку. Она поздравила его с днём рождения. Вчера, 25 апреля, Третьяку исполнилось 70 лет.
«Владик, дорогой! С юбилеем! Береги себя, мы тебя любим, уважаем и ценим! Наши года — наше богатство и память», — написала Роднина в своих соцсетях.
С 1969 по 1984 год Владислав Третьяк защищал ворота ЦСКА и сборной СССР. В чемпионатах СССР сыграл 482 матча, на Олимпиадах — 117. Входит в символическую сборную столетия. Трёхкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы.
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