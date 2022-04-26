Александра Трусова призналась, что пробовала сделать пятерной прыжок

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что уже делала попытки исполнить пятерной прыжок. Ранее Трусова заявила, что хочет стать первым спортсменом, исполнившим прыжок в пять оборотов.

«Я пробовала (сделать пятерной прыжок. — Прим. «Чемпионата»), но это больше не тренировка прыжка, а попытки. Я не говорила, что я его прыгну. Я говорила, что если буду тренировать этот прыжок, то хочу прыгнуть раньше, чем все. Надеюсь, что буду его тренировать, не говорю, что точно прыгну, но считаю это реальным», — приводит слова Трусовой «РИА Новости Спорт».

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