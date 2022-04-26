Александра Трусова призналась, что пробовала сделать пятерной прыжок
Поделиться
Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что уже делала попытки исполнить пятерной прыжок. Ранее Трусова заявила, что хочет стать первым спортсменом, исполнившим прыжок в пять оборотов.
«Я пробовала (сделать пятерной прыжок. — Прим. «Чемпионата»), но это больше не тренировка прыжка, а попытки. Я не говорила, что я его прыгну. Я говорила, что если буду тренировать этот прыжок, то хочу прыгнуть раньше, чем все. Надеюсь, что буду его тренировать, не говорю, что точно прыгну, но считаю это реальным», — приводит слова Трусовой «РИА Новости Спорт».
Также посмотрите видео, как российская фигуристка Вероника Жилина исполнила каскад из 19 прыжков:
Комментарии
- 26 апреля 2022
-
12:47
-
12:07
-
10:17
-
09:01
-
08:31
-
00:32
- 25 апреля 2022
-
21:11
-
20:38
-
20:22
-
19:22
-
18:58
-
18:25
-
18:17
-
18:16
-
18:00
-
16:41
-
16:35
-
16:04
-
15:06
-
14:48
-
13:33
-
12:46
-
12:42
-
12:39
-
11:35
-
11:23
-
11:09
-
10:54
-
09:14
-
08:40
-
08:31
- 24 апреля 2022
-
22:22
-
21:49
-
21:13
-
20:50
Партнерский контент