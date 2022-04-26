Владимир Путин: Камила Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства
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Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая перед российскими олимпийцами на встрече в Кремле, высказался о выступлении Камилы Валиевой на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
В командном турнире Валиева, которой сегодня, 26 апреля, исполнилось 16 лет, завоевала золотую медаль в составе сборной России, а в личном первенстве заняла четвёртое место, уступив соотечественницам Анне Щербаковой и Александре Трусовой, а также японке Каори Сакамото.
«Камила Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства, такого невозможно добиться при помощи каких-то «средств», — приводит слова Владимира Путина «РИА Новости Спорт».
Вероника Жилина исполнила каскад из 19 прыжков:
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