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Камила Валиева обратилась к Владимиру Путину с благодарственной речью

Камила Валиева обратилась к Владимиру Путину с благодарственной речью
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Олимпийская чемпионка фигуристка Камила Валиева выступила на встрече золотых медалистов Игр в Пекине с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень рады, что вы нашли время для встречи с нами. Для меня большая честь в день своего 16-летия получать государственную награду от президента Российской Федерации. Спасибо вам большое, что вы любите спорт и поддерживаете спортсменов, для нас это очень важно. Спасибо вам большое», – приводит слова спортсменки «РИА Новости Спорт».

Валиева, которой сегодня, 26 апреля, исполнилось 16 лет, завоевала золотую медаль в командном турнире. В личном же первенстве Камила заняла четвёртое место, уступив соотечественницам Анне Щербаковой и Александре Трусовой, а также японке Каори Сакамото.

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