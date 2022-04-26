«Россия — великая страна». Никита Кацалапов выступил на встрече с Путиным

Чемпион Олимпийских игр – 2022 в командных соревнованиях фигурист Никита Кацалапов выступил с речью на награждении золотых медалистов и встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
«Уважаемый Владимир Владимирович, я хочу выразить вам огромную благодарность за постоянную поддержку, за то, что вы верите в нас и, конечно, за вашу большую любовь к спорту. Мы чувствовали, как вся страна болеет за нас, выступая на Олимпийских играх. Для нашей команды было очень важно завоевать самые высокие награды, выступая без флага и гимна нашей родины.
Россия — великая страна, великая спортивная держава. И, несмотря на все создаваемые нам трудности и преграды, мы продолжим побеждать и не сдадим наши лидерские позиции. Хочу сказать спасибо нашим тренерам, специалистам за путь, пройденный с нами плечом к плечу, спасибо родным и близким, тем, кто был с нами, болел, переживал, молился, не спал ночами и держал за нас кулаки», – приводит слова спортсмена «РИА Новости Спорт».
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